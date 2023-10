Maltempo, in Trentino Alto Adige 900mila al voto sotto la pioggia

MeteoWeb

Giornata elettorale all’insegna del maltempo in Trentino-Alto Adige, per il rinnovo dei consigli provinciali di Bolzano e Trento. Pioggia e basse temperature stanno caratterizzando le prime ore delle elezioni in Alto Adige (488 candidati in 16 liste) e in Trentino (784 candidati in 24 liste). Gli aventi diritto al voto sono circa 900 mila, 429.851 in provincia di Bolzano e i restanti in quella di Trento.

Urne aperte alle ore 7 nelle due provincie autonome: in Alto Adige i 500 seggi chiuderanno alle ore 21 con spoglio che inizierà subito dopo mente in Trentino i 527 chiuderanno alle 22 con scrutinio a partire dalle 7 di domani.