Maltempo, tempesta di Halloween in Ungheria: “apocalittiche” supercelle oscurano le città | FOTO

È Halloween e il tempo è diventato inquietante in Ungheria. Un fronte freddo in rapido movimento ha raggiunto il Paese da ovest oggi, con forti supercelle dalla struttura imponente che hanno attraversato la regione transdanubiana. Spettacolari le foto della gallery scorrevole in alto, dove si può vedere anche la formazione di nubi Mammatus, illuminate dalla luce del tramonto. Le nubi Mammatus sono così chiamate perché ricordano la forma delle mammelle. Si tratta di nuvole tipiche dei temporali più intensi e si formano quando l’aria è estremamente umida nei bassi strati. Questo tipo di nubi si forma sul bordo posteriore dell’incudine di un temporale ben sviluppato.

La formazione delle supercelle è stata molto facilitata dall’umidità trasportata dal fronte e da una notevole quantità di wind shear, cioè da una marcata variazione della velocità e della direzione del vento con l’altezza.

L’avanzata del fronte verso est e nord-est ha provocato forti rovesci, temporali e raffiche di vento in molte località dell’Ungheria. Tra le raffiche più forti, spicca quella di 72km/h prodotta dalla supercella di passaggio a Pusztávám, nella contea di Fejér, nel nord-ovest del Paese.

Nella vicina città di Székesfehérvár, il cielo si è improvvisamente oscurato, poi si è alzato il vento e pochi istanti dopo ha iniziato a piovere. “In un attimo, la città è caduta nell’oscurità quasi serale, le persiane sono state scosse dal vento, mentre su di noi sono passate nuvole adatte a un film catastrofico“, sono i racconti dei testimoni, riportati dai media locali. Dopo Kaposvár, Balaton e Székesfehérvár, la tempesta ha raggiunto Budapest con tanti fulmini: anche la capitale è stata coperta da nubi apocalittiche.