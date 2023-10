Maltempo, forti venti e tempeste di sabbia in Marocco: alberi abbattuti e caos trasporti | FOTO

MeteoWeb

Un forte maltempo sta colpendo il Marocco, con piogge, forti venti e tempeste di sabbia. I forti venti che sferzano Casablanca hanno impaurito molti cittadini, inducendoli a restare nelle proprie case per paura di essere esposti a qualsiasi potenziale pericolo. Secondo quanto riportano i media locali, nelle vicinanze della stazione di Oulad Ziane e in molte strade di Casablanca, i forti venti hanno abbattuto gli alberi, mentre una tempesta di polvere ha coperto il cielo della città, rendendo l’atmosfera polverosa e il cielo giallo, provocando una diminuzione della visibilità in alcuni quartieri (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

In alcuni casi, gli alberi sono caduti sulle auto, danneggiandole, mentre cartelli stradali e pali elettrici sono stati divelti dal vento. La scarsa visibilità provocata dalla tempesta di sabbia è stata causa di molti incidenti stradali, tra cui uno alla periferia di Marrakesh, dove diverse auto si sono scontrate tra loro. Disagi per gli automobilisti anche sull’autostrada Casablanca-Marrakech, dove la visibilità è quasi nulla e alberi sono caduti sulle carreggiate, rendendo pericolosa la circolazione lungo questo percorso. La Compagnia Nazionale delle Autostrade del Marocco ha consigliato agli automobilisti di evitare di guidare in queste condizioni pericolose.

I forti venti hanno causato l’interruzione del traffico all’aeroporto internazionale Mohammed V, nella città di Casablanca, dalle 11:00 alle 18:00, con il dirottamento di alcuni voli a Marrakech e Agadir.

Il maltempo è attribuito al ciclone Bernard, che ha portato sul Marocco venti fino a 100km/h. La Direzione Generale della Meteorologia ha riferito tra oggi e domani sono previste forti raffiche di vento con polvere e pioggia forte, anche a carattere temporalesco, in diverse regioni del Paese. La Direzione ha precisato, in un bollettino di allerta dal livello rosso, che oggi sono previsti forti venti con polvere (da 100 a 110km/h) nelle province di Essaouira, Safi, Chichaoua, El Jadida e Sidi. La Direzione prevede lo stesso fenomeno con un livello di allerta arancione (da 75 a 90km/h) sia ad Al Haouz che a Youssoufia e (da 75 a 95km/h) nelle province di Nouaceur, Mohammedia, Ben Slimane e Mediouna, Casablanca, Berrechid, Al-Fqih Bensalah, Khouribga, Settat, Marrakesh, Rehamna, Sraghna Castle, Skhirat, Temara, Khemisset, Rabat, Salé, Sidi Slimane, Meknes, El Hajeb e Sidi Kacem.