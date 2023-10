Maltempo, forte vento e incendi in Molise: albero cade sul cancello di una scuola a Campobasso | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo, in particolare il forte vento, ha provocato danni anche in Molise oggi, toccando punte di oltre 90km/h a Capracotta. Un albero ad alto fusto è stato sradicato dalle forti raffiche, precipitando sull’inferriata all’ingresso del Liceo Scientifico di Campobasso. Fortunatamente, non ci sono stati feriti perché in quel momento non transitavano né auto né persone. Il vento aveva già abbattuto un albero secolare a Isernia all’alba, bloccando la strada di Contrada Tiegno per molte ore.

Nel corso del pomeriggio, a causa del vento, le squadre dei Vigili del Fuoco dei comandi di Campobasso e Isernia sono intervenute per cartellonistica e segnaletica divelta, e per i numerosi incendi favoriti dal vento sia in provincia di Campobasso, nei comuni di Montenero di Bisaccia, Campomarino, San Martino in Pensilis, Larino, Guglionesi e Termoli, che in quella di Isernia, da Bagnoli del Trigno ad Agnone e Venafro.

