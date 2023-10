Maltempo, forte vento nelle Marche: alberi caduti e parchi chiusi a Fabriano

MeteoWeb

Oggi, un forte vento ha soffiato nell’entroterra delle province di Ancona e Macerata, provocando danni e disagi. A Fabriano, le raffiche hanno superato i 40km/h, facendo cadere alberi e rami caduti sulla sede stradale in città e nei dintorni, costringendo i Vigili del Fuoco a compiere molti interventi. A causa del vento, il sindaco Daniela Ghergo ha deciso la temporanea chiusura dei parchi cittadini e di una palestra comunale. Il primo cittadino ha anche disposto l’apertura del COC (Centro Operativo Comunale), a seguito dell’allerta meteo della Protezione Civile della Regione Marche per intensi flussi sudoccidentali di vento Garbino fino alla mezzanotte. Nella palestra comunale ‘Fermi’ invece è stata constatata la caduta di alcuni pannelli di policarbonato per le raffiche di vento.

“La cittadinanza è invitata a prestare massima attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali e a segnalarne l’eventuale stabilità precaria ai numeri di emergenza 112″, l’appello del sindaco di Fabriano.

Vigili del Fuoco al lavoro anche nell’entroterra maceratese, in particolare a Muccia, dove un albero è caduto su un’autovettura parcheggiata nei pressi dell’area Sae, le casette dei terremotati, Camerino e a Matelica, dove il vento ha fatto lievemente inclinare una gru in uno dei cantieri della ricostruzione.

