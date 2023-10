Maltempo Lazio, forte vento a Roma: due motociclisti feriti da alberi caduti

MeteoWeb

Un forte vento sta sferzando la zona di Roma, con raffiche fino a 50-55km/h in alcune aree della Capitale e picchi sui 70km/h a Civitavecchia e sul Colle Prenestino. Proprio a causa del forte vento, nel primo pomeriggio alla Polizia locale di Roma sono arrivate una cinquantina di chiamate: interessate in particolare le zone dell’Eur, Tintoretto e il litorale. Tra le segnalazioni arrivate quelle relative ad alberi e rami caduti o pericolanti. Un albero è caduto in via della Magliana, a Roma, e nel crollo, un motociclista di passaggio è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la Polizia locale del Gruppo Marconi. L’albero, un platano, è caduto all’altezza del civico 86 di via della Magliana: il motociclista, un uomo di 59 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo: l’uomo non sarebbe fortunatamente in condizioni gravi ed è stato trasferito in codice rosso per la dinamica dell’incidente.

Intorno alle 16, una motociclista è rimasta ferita dalla caduta di un grosso ramo mentre transitava in via Ugo Fontanatetta, a Civitavecchia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed il personale sanitario del 118, che hanno soccorso la donna per poi trasportarla in ospedale con l’ambulanza. I pompieri hanno messo in sicurezza la strada, rimuovendo e potando il ramo. Sul posto anche la Polizia locale di Civitavecchia.

