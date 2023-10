Maltempo, forti venti e temporali incessanti tra Liguria, Emilia-Romagna e Toscana: 141 mm a Lagdei, 107 km/h a Casoni di Suvero | LIVE

MeteoWeb

Un intenso flusso meridionale, caratterizzato da correnti umide ed instabili, si è instaurato sulla nostra Penisola, intensificandosi nella notte con precipitazioni da sparse a diffuse, anche temporalesche di forte intensità e persistenza, prima sul Levante della Liguria, alta Toscana ed Emilia–Romagna occidentale, in estensione su Nord/Est e Lombardia.

Al momento gli accumuli più elevati si rilevano tra Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, in particolare sull’Appennino. Si segnalano, in particolare, dalla mezzanotte, 141 mm a Lagdei (Corniglio, PR), 115 mm a Bosco di Corniglio (PR), 86 mm a Monteacuto delle Alpi (Lizzano in Belvedere, BO), 68 mm a Pracchia (PT).

In Liguria, nelle ultime ore si è assistito alla formazione di rovesci e temporali sparsi, a prevalente innesco orografico, che hanno interessato soprattutto le località appenniniche di Levante, comunica Arpal. Le precipitazioni hanno avuto localmente intensità fino a molto forte (18,6 mm in 15 minuti a Genova Fiumara, 61,4 mm/1h e 117,6 mm/3h a Rocca Sigillina). Attualmente continua la fase instabile a Levante mentre altre celle temporalesche sono in formazione a largo del Finalese in direzione Nord/Est. Alle piogge delle ultime ore sono corrisposti innalzamenti di livello idrometrico ovunque lievi, sottolinea Arpal: solamente sull’asta toscana del Fiume Magra si sta apprezzando un significativo innalzamento del livello tuttora in crescita, associato ad un deflusso destinato a transitare nel corso delle prossime ore sull’asta terminale ligure ampiamente contenuto in alveo. Permane la possibilità di locali criticità (allagamenti, rigurgito di reti fognarie in ambito urbano) associate agli scrosci più intensi.

Sono stati registrati venti forti meridionali nel Levante ligure con raffiche fino a 91 km/h a Sori-Fontana Fresca, 77,4 km/h a Corniolo-Riomaggiore, 82,8 km/h a Torriglia-Garaventa e valori anche superiori nelle località in quota (107,2 km/h a Zignago-Casoni di Suvero).

Nelle prossime ore la ventilazione di scirocco tenderà a rinforzare ulteriormente su gran parte del Paese e in particolare sui settori adriatici settentrionali, al Centro e sulla Sicilia.

