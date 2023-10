Maltempo, forte vento in Ucraina: morti, feriti e massicci blackout | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo aggiunge morte e distruzione in Ucraina. Almeno tre persone sono morte oggi a Kiev per la caduta di alberi e centinaia di città si sono trovate senza elettricità a causa del maltempo, mentre la rete elettrica rimane fragile a causa dei bombardamenti russi. Pioggia e forti venti sono arrivati mentre crescono le preoccupazioni in Ucraina per la sua sicurezza energetica, con l’inverno che si avvicina e l’invasione della Russia che si trascina da 20 mesi. Il vento ha soffiato con raffiche fino a 90km/h a Kiev, facendo cadere oltre 250 alberi e riempiendo le strade di detriti.

Il maltempo ha anche interrotto l’elettricità in un’ampia fascia dell’Ucraina, colpendo più di 1.000 comunità in 14 oblast, ha riferito il Ministero dell’Energia ucraino. Le regioni più colpite sono Khmelnytsky, Rivne e Lviv, nell’ovest. “Abbiamo già tre persone uccise: due a Kiev e una nella regione di Kiev. Molte altre persone sono rimaste ferite“, ha precisato il vice capo dell’amministrazione presidenziale Oleksiï Kouleba. Sette invece i feriti, cinque dei quali ricoverati in ospedale, ha aggiunto il sindaco della capitale Vitaly Klitschko, mentre secondo il Ministero dell’Energia, almeno 300.000 persone sono senza elettricità a causa del maltempo.

I treni hanno subito ritardi significativi, ha detto Ukrzaliznytsia, l’azienda che gestisce i trasporti ferroviari di merci e passeggeri in Ucraina. Sono state particolarmente colpite le rotte in direzione ovest-est, con ritardi che hanno raggiunto le quattro ore o più.

I servizi di emergenza sono in azione per rimuovere gli alberi abbattuti e riparare i danni. Ai residenti è consigliato di rimanere in casa, lontano da finestre e da altri oggetti potenzialmente pericolosi e di allontanare i propri veicoli dagli alberi.