Mare mosso, disagi nei collegamenti per Ischia e Procida

Vento forte e mare mosso stanno causando disagi nei collegamenti per Ischia e Procida: cancellate numerose tratte con gli aliscafi. I collegamenti per le 2 isole del Golfo di Napoli vengono assicurati dalle navi traghetto in partenza dagli approdi di Napoli Porta di Massa e Pozzuoli. Alcune corse dal porto flegreo per Procida sono state sospese per l’intera giornata. Le condizioni del mare resteranno avverse per il resto della giornata, mettendo a rischio la regolarità dei servizi di collegamento per le isole.

