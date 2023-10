Mareggiata a Fiumicino: lunga scia di rifiuti e detriti lungo la banchina Nord della Fossa Traianea | FOTO

MeteoWeb

A causa della forte mareggiata in corso da ieri a Fiumicino, una lunga scia di rifiuti e detriti si formata lungo la banchina Nord della Fossa Traianea. Si sono accumulate canne, plastiche, bottiglie di vetro, cassette di polistirolo, tronchi e così via. Depositi arrivati via Tevere ma soprattutto per la mareggiata. Le correnti, nelle prossime ore, trasporteranno il materiale all’interno della vicina Darsena portuale, mettendo a rischio anche la sicurezza della navigazione, o anche in mare o sulle spiagge.

Con il picco nel pomeriggio e nella notte, le onde hanno nuovamente sferzato le strutture balneari del litorale romano, da Ostia fino a Fregene.

