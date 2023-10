Marina Militare: ufficiale della nave Vespucci morto in incidente stradale in Brasile

MeteoWeb

Daniele Marino, tenente di Vascello della Marina Militare, è deceduto in un incidente stradale a Fortaleza, in Brasile, nella giornata di ieri: lo ha reso noto la Marina Militare. Era imbarcato sulla nave Vespucci come medico di bordo per la campagna in corso. L’incidente è avvenuto durante la sosta in porto della nave. In corso le verifiche del caso per determinare le dinamiche dell’incidente a cura delle autorità locali preposte.