Il 14 ottobre 1964 Martin Luther King riceveva il premio Nobel per la Pace

Il 14 ottobre 1964 Martin Luther King Jr. fu insignito del Premio Nobel per la Pace in riconoscimento al suo straordinario impegno nella lotta per i diritti civili e la giustizia razziale negli Stati Uniti. King era il leader carismatico del movimento per i diritti civili e aveva guidato con successo molte proteste non violente, tra cui la celebre Marcia su Washington per il lavoro e la libertà nel 1963. Il Premio Nobel sottolineò il suo contributo alla causa della non violenza come mezzo per porre fine alla segregazione razziale e promuovere l’uguaglianza. Questo riconoscimento internazionale aumentò la visibilità del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti e incoraggiò ulteriori sforzi per eliminare il razzismo e l’ingiustizia sociale nel Paese.