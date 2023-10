Messico, Acapulco devastata dall’uragano Otis: 14 voli umanitari nel primo giorno di ponte aereo

MeteoWeb

In soccorso dei turisti bloccati dopo la devastazione dell’uragano Otis, che finora ha provocato 30 morti ad Acapulco, il segretariato delle Infrastrutture, delle Comunicazioni e dei Trasporti del Messico, in collaborazione con 3 compagnie aeree messicane, ha completato 14 voli umanitari nel primo giorno del ponte aereo. La Guardia Nazionale ha inoltre effettuato giri di ricognizione in città e nei Comuni più piccoli come Coyuca de Benitez, Atoyac de lvarez, Ajuchitlan del Progreso, Benito Juarez, Tecpan de Galeana e Petatlan, dove vengono distribuite provviste alla popolazione colpita e proseguono le operazioni di pulizia e rimozione di fango e detriti.