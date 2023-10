Messico in allerta per l’arrivo delle tempeste Max e Lidia: una è attesa come uragano

MeteoWeb

Il Messico si sta preparando a ricevere un doppio colpo dalle tempeste tropicali Lidia e Max, che dovrebbero abbattersi tra oggi e domani in diverse parti del Paese. Max si è rafforzata fino allo stato di tempesta tropicale e si prevede che toccherà terra entro la giornata di oggi a est della località turistica di Zihuatanejo con venti di circa 95km/h. Lidia sta guadagnando forza più a nord, al largo della costa del Pacifico occidentale del Messico, e si prevede che martedì 10 ottobre toccherà terra come un uragano su un tratto di costa scarsamente popolato a nord della località di Puerto Vallarta con venti fino a 160km/h. Si prevede che Lidia passi direttamente sopra il centro di educazione naturalistica gestito dalla Marina sulle Islas Marias, ma le isole sono spesso colpite dal maltempo e sono per lo più disabitate.

Il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti e le autorità messicane hanno avvertito della possibilità di inondazioni improvvise da entrambe le tempeste. Secondo gli ultimi dati dell’NHC, Max si trova circa 80km a sud-sud-est di Zihuatanejo e si sta muovendo verso nord a una velocità di 8km/h, con venti di circa 96km/h. Il suo passaggio lascerà forti venti e piogge torrenziali negli stati di Michoacan, Colima, Guerrero, Oaxaca e Morelos.

Lidia si trova circa 690km a ovest-sudovest delle Islas Marias e si sta muovendo verso nord-est a 8km/h. I venti di Lidia sono di circa 100km/h, ma la tempesta potrebbe avere venti fino a 160km/h quando toccherà terra nello stato di Nayarit martedì 10 ottobre. Gli stati più colpiti dal maltempo saranno la Baja California Sur, Nayarit, e Jalisco.