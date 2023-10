Messico, il bilancio dell’uragano Otis è drammatico: 30 morti ad Acapulco, dichiarato lo stato d’emergenza | FOTO

MeteoWeb

Il passaggio devastante dell’uragano Otis ha portato una tragedia senza precedenti nella città di Acapulco, con un totale di 30 vittime confermate. Questo uragano è stato in grado di causare danni incommensurabili, gettando centinaia di migliaia di residenti nella disperazione. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per agevolare le operazioni di soccorso e stanziare fondi per assistere la popolazione e avviare i fondamentali progetti di ricostruzione.

Dopo il passaggio di Otis mercoledì scorso, il quale è passato dalla categoria di tempesta tropicale a uragano di 5ª categoria in poche ore, sorprendendo persino gli esperti, ancora il 50% della popolazione rimane senza energia elettrica. Tuttavia, si stanno facendo progressi nel ripristino dei servizi di fornitura d’acqua e delle telecomunicazioni.

Il governo federale ha inizialmente dichiarato 27 morti, ma il direttore della Comunicazione Sociale di Acapulco ha successivamente confermato il ritrovamento di 30 cadaveri, sepolti sotto le macerie di case ed edifici crollati. La situazione logistica è estremamente difficile, con le principali vie di comunicazione ostacolate, il che impedisce il rapido trasporto di generi di prima necessità e cibo in città. La popolazione si è quindi trovata costretta a saccheggiare supermercati e negozi abbandonati per procurarsi ciò di cui ha bisogno.

Il Ministro per la sicurezza messicana, Rosa Icela Rodríguez, ha evidenziato che l’impatto di Otis ha provocato danni significativi alle infrastrutture stradali, linee elettriche, comunicazioni, ospedali e persino al sistema di allarme sismico. Inoltre, il 70% degli alberghi, inclusi quelli di lusso, è stato danneggiato in modo significativo dalla tempesta. La situazione a Acapulco richiederà sforzi considerevoli per la riparazione e la ricostruzione, mentre le autorità lavorano instancabilmente per affrontare questa emergenza senza precedenti.