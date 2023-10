Meteo favorevole, conto alla rovescia per il lancio della missione Psyche

MeteoWeb

Il potente razzo Falcon Heavy di SpaceX lancerà la missione Psyche della NASA oggi. “Tutti i sistemi sembrano in buone condizioni e il meteo è favorevole all’85% per il lancio,” ha comunicato l’azienda di Elon Musk. Falcon Heavy lancerà la sonda Psyche alle 16:19 ora italiana dal Pad 39A del Kennedy Space Center (KSC) della NASA in Florida. Il Falcon Heavy, il secondo razzo più potente oggi operativo, ha volato 7 volte fino ad oggi. La missione odierna sarà la prima del razzo per la NASA. Se tutto andrà secondo i piani, i 2 booster laterali del Falcon Heavy torneranno sulla Terra per un atterraggio alla Cape Canaveral Space Force Station, che si trova accanto al KSC, circa 8,25 minuti dopo il decollo. Sarà il 4° lancio e atterraggio per ciascun booster, secondo quanto ha reso noto SpaceX.

Il booster centrale del Falcon Heavy volerà oggi per la prima e unica volta. Si tufferà poi nell’Oceano Atlantico una volta terminato il suo compito. Lo stadio superiore, che si trova sopra il booster centrale, trasporterà Psyche nello Spazio e la dispiegherà circa 62,5 minuti dopo il lancio. La sonda inizierà poi il suo lungo viaggio nello Spazio profondo verso Psyche, un bizzarro asteroide metallico che si trova nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove.

Gli scienziati pensano che la roccia spaziale, larga circa 280 km, potrebbe essere il nucleo esposto di un antico protopianeta, un tipo di oggetto che non avevano mai visto da vicino prima. Psyche raggiungerà il suo obiettivo spaziale nel 2029, per poi studiarlo dall’orbita per circa 2 anni.