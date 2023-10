Meteo, l’anticiclone si rinforza: ondata di caldo storico in arrivo in Europa, ma questo abominio finirà

MeteoWeb

Eppure l’autunno arriverà. In grande ritardo, ma arriverà. E con ogni probabilità il maltempo di fine ottobre, novembre e dicembre sarà ancora più estremo, proprio a causa di questa grande anomalia di caldo eccezionale che l’Italia e l’Europa stanno vivendo ormai da più di un mese. Settembre è stato un mese caldissimo, il più caldo dell’anno, e la prima metà di Ottobre non sarà da meno. L’Anticiclone che sta inglobando l’Europa, proteggendo l’Italia e il Mediterraneo da ogni tipo di perturbazione atlantica, si rinforzerà ulteriormente nei prossimi giorni.

Inquietanti le mappe che pubblichiamo a corredo dell’articolo, riferite a domenica 8 ottobre: l’anticiclone si rinforzerà ulteriormente nei prossimi giorni, determinando un’eccezionale ondata di caldo in Europa che tra 7 e 10 ottobre provocherà temperature sconvolgenti sulle isole Britanniche, in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Danimarca, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca e poi nei settori orientali del Continente.

L’Italia rimarrà ai margini delle anomalie più significative, ma avrà comunque temperature elevatissime, soprattutto al Nord. Temperature che già in questi giorni sono molto alte, basti pensare che oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto +31°C a Foggia, Avellino, Benevento, Terni e Olbia, +30°C a Roma, Perugia, Frosinone, Guidonia, Chieti, Spoleto, Fabriano e Città di Castello, +29°C a Firenze, Siracusa, Ancona, Viterbo, Parma, Cosenza, Forlì, Arezzo, Trapani, Ferrara e Campobasso, +28°C a Napoli, Bologna, Catania, Verona, Brescia, Salerno, Reggio Calabria, Sassari e Piacenza. Valori davvero incredibili per il 3 ottobre, che si ripetono da giorni e che proseguiranno ancora a lungo.

Eppure l’anticiclone finirà. E la situazione si ribalterà. L’autunno arriverà. Forse improvviso e subito particolarmente freddo e nevoso.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: