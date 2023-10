Meteo, Ottobre inizia con una domenica d’estate. Anticiclone in rinforzo e caldo in aumento in settimana

MeteoWeb

E’ Domenica 1 Ottobre ma sull’Italia è ancora piena estate: dai +30°C di Firenze ai +28°C diffusi un po’ ovunque da Nord a Sud, le temperature sono tipicamente estive tanto che in queste ore le spiagge sono ancora letteralmente prese d’assalto, soprattutto nelle Regioni settentrionali dove il clima è ancora più caldo rispetto al Sud. Ma in generale, anche al Sud le spiagge sono gremite di bagnanti.

A tal proposito, l’immagine di Camogli, vicino Genova in Liguria, è impressionante: la spiaggia è proprio come ad agosto, zeppa di bagnanti in spiaggia e in mare, dove la temperatura delle acque è ancora molto mite:

L’ultimo aggiornamento dell’immagine satellitare è emblematico rispetto al fatto che nella quasi totalità del territorio italiano non c’è neanche una nuvola, ad eccezione di alcune aree alpine molto localizzate, del Gargano settentrionale e all’estremo Sud di Calabria meridionale e Sicilia orientale dove persiste una coda dell’instabilità dei giorni scorsi. Ma parliamo di meno del 3% della superficie dell’Italia: sul 97% splende un sole indisturbato e molto caldo.

Nei prossimi giorni farà ancora più caldo, soprattutto al Nord che è coinvolto nella grande anomalia dell’Europa occidentale, con temperature che nei prossimi giorni saranno oltre 10°C superiori rispetto alle medie del periodo su Spagna, Francia, Germania, Svizzera e Austria.

Al Sud, invece, le temperature rimangono più vicine alle medie del periodo, o addirittura inferiori in Sicilia: in tutta l’area del Mediterraneo centro/orientale, infatti, anche nei prossimi giorni continuerà a fare freddo rispetto alla norma.

