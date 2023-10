Meteo USA, cambio shock di temperatura: prospettive di freddo e neve per Halloween

MeteoWeb

Si prevede un Halloween gelido per gran parte del Nord America. Un forte fronte freddo e un paio di tempeste introdurranno un significativo cambiamento di pattern nel Nord-Est degli Stati Uniti tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Per molti, ciò porterà anche la prima neve della stagione. L’aria fredda in arrivo sarà più tipica dell’inizio di dicembre piuttosto che della fine di ottobre, un vero shock per coloro che negli ultimi tempi nell’Est degli USA hanno sperimentato condizioni di caldo simili a quelle di inizio settembre. L’aria fredda si spingerà verso sud, raggiungendo il Golfo del Messico. Non è raro che si verifichino grandi sbalzi di temperatura in questo periodo dell’anno, soprattutto in questa parte del mondo, ma è comunque un raffreddamento impressionante.

Un cambiamento shock nelle temperature da un giorno all’altro

Mentre molti nel Nord-Est potrebbero evitare l’accumulo di neve questa settimana, tutti dovranno sopportare un drastico calo delle temperature, affermano i meteorologi di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. “Dopo che la scorsa settimana molte città hanno sperimentato un caldo da record, questa settimana è prevista un’importante inversione di tendenza“, ha affermato Brandon Buckingham, meteorologo di AccuWeather.

Nella giornata di ieri, domenica 29 ottobre, aria più fresca è arrivata in gran parte del Midwest e degli Appalachi centrali e settentrionali, accompagnata da cicli di pioggia. Ad attendere dietro le quinte, tuttavia, c’è un’ondata di aria fredda ancora più significativa, che arriverà ad Halloween e durerà fino ai primi giorni di novembre. A Pittsburgh, le temperature che erano ben oltre i +20°C durante la scorsa settimana saranno sostituite da +4°C per diversi giorni a partire dal martedì di Halloween. Un calo delle temperature di portata simile è prevedibile a Filadelfia e New York City, dove i valori di oltre +25°C saranno sostituiti da massime di +7-10°C per diversi giorni. Il calo delle temperature durante la notte sarà ancora più notevole, rappresentando l’aria più fredda dalla scorsa primavera.

A tarda notte e al mattino per diversi giorni fino a metà settimana, i residenti di Columbus, in Ohio, avranno a che fare con temperature negative, fino a -6°C, che porteranno le prime forti gelate della stagione. Valori simili possono verificarsi in tutto l’interno della valle dell’Ohio, nel Medio Atlantico e nel Nord-Est.

Arriverà anche un po’ di neve

Come è tipico di ogni grande cambiamento di temperatura, Madre Natura fornirà alcune dosi di umidità questa settimana, e questa volta arriverà sotto forma di pioggia e neve, affermano i meteorologi di AccuWeather. “Oltre all’ondata di aria fredda, si prevede che una tempesta Alberta Clipper in arrivo porterà i primi fiocchi di neve della stagione in molte località dell’interno del Nord-Est tra Halloween e mercoledì” 1 novembre, ha affermato Buckingham.

L’Alberta Clipper è una tempesta fredda e rapida che ha origine nell’Alberta, nel Canada meridionale, e poi si estende attraverso il Midwest e il Nord-Est degli USA. Anche se queste tempeste spesso mancano di umidità, possono rinforzare l’aria fredda e portare rapidi accumuli di neve.

Anche se gli accumuli saranno minimi a causa delle superfici del terreno rimaste calde a causa del clima della scorsa settimana, non si può escludere uno strato fangoso fino a 2,5cm di neve, specialmente nelle bande di neve più pesanti che si formeranno sottovento dei Grandi Laghi fino all’inizio di mercoledì 2 novembre, ossia l’Indiana nordoccidentale, l’Ohio nordorientale, la Pennsylvania nordoccidentale e lo stato di New York occidentale.