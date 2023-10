Meteo Veneto, prima irruzione fredda dell’autunno: -9°C sulla Marmolada

MeteoWeb

Crollo della colonnina di mercurio nelle città e nelle montagne del Veneto per la prima irruzione fredda dell’autunno, dopo settimane di caldo anomalo. Sulla Marmolada si è registrata una minima di -9°C nella notte, ed attualmente il valore è cui -3°C. Il crollo delle temperature ha portato il primo accenno di autunno anche in pianura. La minima più bassa è stata registrata a Treviso, +7°C, +9°C a Vicenza, +10°C a Padova, +5°C a Portogruaro, sul confine con il Friuli Venezia Giulia. I valori sono 5-6 gradi più bassi rispetto ai giorni scorsi.

Dopo il transito di una saccatura da Nord/Ovest, responsabile di annuvolamenti e qualche precipitazione e, nel pomeriggio di domenica, di una repentina temporanea intensificazione dei venti, è seguito da un netto calo delle temperature. Secondo Arpa regionale, oggi e domani il tempo tornerà ad essere stabile, per effetto di una temporanea rimonta anticiclonica. Mercoledì pressione di nuovo in calo, per l’avvicinamento di una saccatura atlantica in arrivo da Ovest che porterà estesi annuvolamenti e qualche precipitazione.

