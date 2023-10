Missione OSIRIS-REx, oggi la NASA mostrerà i campioni dell’asteroide Bennu

MeteoWeb

Oggi la NASA mostrerà i campioni dell’asteroide Bennu, raccolti dalla missione OSIRIS–REx, uno straordinario risultato che ha consentito di acquisire preziose informazioni sulle prime fasi del nostro Sistema Solare e, potenzialmente, sulle origini della vita stessa. Nel corso del 2020, OSIRIS–REx ha prelevato campioni di roccia e polvere dall’asteroide: una capsula contenente questo prezioso carico è rientrata con successo sulla Terra, atterrando nel deserto dello Utah.

Il materiale raccolto è stato sottoposto a un’approfondita analisi in un ambiente altamente specializzato presso il Johnson Space Center della NASA, situato a Houston. In un evento molto atteso, l’Agenzia spaziale oggi terrà una conferenza stampa per condividere le prime immagini e le prime analisi scientifiche preliminari dei campioni raccolti. Va sottolineato che questa non è stata la prima missione a esplorare un asteroide e a raccogliere campioni da studiare: il Giappone ha avuto successo in questa impresa 2 volte, riportando frammenti di rocce spaziali nel 2010 e nel 2020. Tuttavia, ciò che distingue la missione OSIRIS-REx è la quantità di materiale raccolto, ben 250 grammi, in contrasto con i modesti 5,4 grammi riportati dalla missione giapponese Hayabusa2.

La scelta di raccogliere campioni dell’asteroide Bennu è dovuta al fatto che si ritiene contenga una ricca varietà di composti organici. Gli scienziati ritengono che asteroidi simili potrebbero aver giocato un ruolo cruciale nel trasportare elementi organici e acqua sulla Terra attraverso collisioni avvenute miliardi di anni fa, contribuendo così alla formazione delle condizioni necessarie per la vita. La missione OSIRIS-REx rappresenta un passo fondamentale nella nostra comprensione delle origini del Sistema Solare e della vita sulla Terra.