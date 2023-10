Missioni Artemis: Prada scelta da Axiom Space per le tute spaziali degli astronauti

MeteoWeb

Axiom Space ha selezionato un partner non convenzionale per assistere nello sviluppo delle tute spaziali che saranno indossate dai prossimi astronauti della NASA per camminare sulla Luna: Prada. Axiom Space e Prada, la casa di moda italiana di lusso, hanno annunciato che collaboreranno per realizzare le tute spaziali che Axiom sta sviluppando per l’utilizzo nelle missioni Artemis, a partire da Artemis III nel 2025. Prada assisterà Axiom soprattutto per lo strato esterno della tuta spaziale, che dovrà proteggere le parti interne senza ostacolare la mobilità.

“Le ragioni tecnologiche che spingono a collaborare con un’azienda come Prada non sono ovvie,” ha commentato Michael Suffredini, amministratore delegato di Axiom Space, “ma è più di una semplice azienda di moda: in realtà fanno un bel po’ di cose tecnologicamente avanzate“. Suffredini ha affermato di essere interessato a sfruttare l’esperienza di Prada nei materiali compositi: utilizzando questi materiali per le parti del busto e dei pantaloni della tuta, infatti, si potrebbe rendere molto più leggera, un miglioramento che sarebbe molto vantaggioso. La collaborazione di Axiom con Prada potrebbe espandersi anche ad altri progetti, come quelli che riguardano la stazione spaziale commerciale, ma al momento tutta l’attenzione è focalizzata sulle tute.