I misteri e il fascino del Pianeta Terra raccontati agli alunni dai geoscienziati dell’INGV

MeteoWeb

I Geoscienziati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sono pronti ad accogliere gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado nella sede di Roma e al Museo delle Geoscienze di Rocca di Papa (RM). Dal 16 ottobre 2023 al 7 giugno 2024, i ricercatori condurranno gli studenti in affascinanti viaggi alla scoperta del nostro amato pianeta Terra, Gea. Le scuole possono prenotare le visite (max due classi per volta) presso la sede dell’INGV a Roma, in Via di Vigna Murata 605 che si svolgeranno il giovedì e il venerdì, dalle 9.30 alle 12.30.

Presso il Museo delle Geoscienze di Rocca di Papa, le visite possono svolgersi dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30. Gli studenti avranno l’opportunità di immergersi nel mondo delle scienze della Terra attraverso esperienze coinvolgenti e interattive, guidate da esperti dell’INGV. Saranno trattati gli argomenti più affascinanti che riguardano il nostro pianeta: dall’origine dei vulcani al movimento delle placche tettoniche, alla generazione dei terremoti, offrendo agli studenti una visione nuova e affascinante della Terra.