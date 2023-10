Il mistero del sottomarino cinese affondato nel Mar Giallo

MeteoWeb

Un sottomarino nucleare cinese sarebbe finito in una trappola destinata ai sottomarini statunitensi o britannici nel Mar Giallo e 55 persone a bordo avrebbero perso la vita: è quanto riportano diversi media internazionali. Pechino non ha confermato né l’incidente né la ricostruzione. Citando un rapporto dell’intelligence britannica, i media riportano che 22 ufficiali, 7 cadetti ufficiali, 9 sottufficiali e 17 marinai sono rimasti uccisi in un incidente che ha coinvolto un sottomarino nucleare dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese lo scorso 21 agosto. Se fosse confermato, l’incidente “si rifletterebbe negativamente sulle capacità della Marina Militare dell’Esercito” cinese, ha dichiarato Niranjan Oak, analista di ricerca presso il Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analyses di Nuova Delhi.

Il sottomarino 093-417 sarebbe rimasto impigliato nelle difese del fondale marino installate dalle forze cinesi per intrappolare i sottomarini statunitensi e alleati. Sarebbe rimasto senza ossigeno e ciò avrebbe provocato la morte dei 55 passeggeri a bordo.

Voci sull’affondamento di un sottomarino cinese nel Mar Giallo erano emerse per la prima volta sui social media ad agosto. La vicenda è in ogni caso una “brutta notizia” per l’Indo-Pacifico, secondo The EurAsian Times, che sottolinea come i sottomarini nucleari siano “vulnerabili” in caso di incidente sott’acqua. Come detto, la Cina ha smentito le notizie del presunto affondamento, ma se l’incidente fosse davvero avvenuto c’è il problema della “perdita” che può avere “conseguenze gravi, compresa la contaminazione delle acque“, ha evidenziato un esperto indiano a EurAsian Times. Un cedimento strutturale dei reattori potrebbe provocare “un rilascio di prodotti di fissione altamente radioattivi” e comportare un “rischio significativo per la vita di chi si trova nei paraggi” oltre al “pericolo su più ampio raggio per la sicurezza pubblica delle persone“.

L’incidente – ricostruisce EurAsian Times – avrebbe richiesto 6 ore prima di esser risolto, ma il sistema che a bordo garantisce l’ossigeno non avrebbe funzionato, avvelenando l’equipaggio. Secondo il Sun, i membri dell’equipaggio sono morti per “asfissia o avvelenamento“. “Oltre ai danni al sottomarino e alla perdita di vite a bordo, l’aspetto più allarmante è la possibilità di un danno al reattore – ha confermato a EurAsian Times un ufficiale della Marina indiana – Potrebbe comportare una perdita di materiale radioattivo, che potrebbe contaminare le acque e l’ambiente sottomarino“. Un ulteriore pericolo sarebbe l’eventuale presenza di “armi nucleari“. Inoltre, il recupero di un sottomarino affondato “può essere pericoloso per le stesse ragioni“.