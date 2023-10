Liftoff per Miura 1, la società spagnola PLD Space lancia per la prima volta il razzo monostadio

MeteoWeb

La società spagnola PLD Space ha ora un lancio al suo attivo. Il razzo suborbitale Miura 1 è decollato oggi dal Centro test El Arenosillo presso l’Istituto nazionale di tecnologia aerospaziale di Huelva, in Spagna, intorno alle 02:19. La missione doveva durare 12 minuti e raggiungere 80 km sopra la superficie terrestre, l’altitudine alla quale inizia lo Spazio, secondo la NASA e l’esercito americano (limite non universalmente accettato,alcune organizzazioni scelgono la linea Kármán, che si trova a 100 km). Miura 1 ha raggiunto però 47 km, ma i ha funzionato abbastanza bene durante il suo primo volo di prova da far festeggiare i dipendenti di PLD Space.

Il Miura 1 è un razzo monostadio alto 12,5 metri. Può trasportare circa 100 km di payload per brevi voli nello Spazio suborbitale. Nella sua missione di debutto trasportava un payload: un esperimento del German Center of Applied Space Technology and Microgravity che ha studiato le condizioni di microgravità durante il volo, secondo PLD Space. L’azienda ha anche messo a bordo le foto dei suoi dipendenti per celebrare il momento fondamentale.

La missione si è conclusa con l’ammaraggio di Miura 1 nell’Oceano Atlantico. PLD Space aveva delle imbarcazioni nella zona, che hanno recuperato il veicolo per l’ispezione e l’analisi. Delle informazioni raccolte beneficeranno i futuri voli di Miura 1 e lo sviluppo di Miura 5, il lanciatore orbitale pianificato dalla società.

Miura 5 potrebbe essere lanciato già nel 2024 o nel 2025, se tutto andrà bene. Il razzo orbitale, dotato di un primo stadio riutilizzabile, volerà dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese.