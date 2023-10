Mobilità: Messina traccia il bilancio del progetto H2020 URBANITE

MeteoWeb

Il vicesindaco Salvatore Mondello, nella qualità di assessore alla Mobilità Urbana, unitamente all’Università di Messina, nelle persone del prof. Massimo Villari e del suo staff, ha tracciato un bilancio del progetto H2020 URBANITE, che ha visto coinvolto il Comune di Messina in quanto partner insieme ad Alma Digit, nonché come città pilota a fianco di tre grandi realtà europee: Amsterdam, Bilbao ed Helsinki.

URBANITE ha permesso la creazione di strumenti digitali per il supporto decisionale tramite l’utilizzo di disruptive technology (AI,Big Data, etc…). La sessione della final review, oggetto di apposito incontro/evento svoltosi recentemente, è consistita in una rassegna sull’approccio generale in diverse demo sui principali risultati tecnici. Ogni funzionalità sviluppata all’interno del progetto è stata adattata ai requisiti dei singoli use case.

Per ogni città pilota sono state presentate e discusse diverse funzionalità presenti all’interno di una piattaforma tecnica sviluppata dal progetto per i decision makers, nel quale sono presenti strumenti quali le simulazioni, per il supporto al processo decisionale, al fine di elaborare le politiche necessarie per migliorare gli aspetti considerati per ogni caso d’uso.

Un esempio dimostrativo dei risultati raggiunti per Messina è stata la valutazione dell’effetto sul traffico e sul trasporto multimodale delle estensioni dei servizi di trasporto pubblico in termini di frequenza, itinerari e fermate. In particolare, è stato effettuato un confronto dell’impatto sul traffico tra le diverse versioni della rete di trasporto pubblico, ed un’analisi ha riguardato le strade suburbane intorno alla città di Messina (che rappresentano un importante collegamento con i comuni circostanti) in termini di congestioni del traffico e di collegamento con la rete di trasporto pubblico. Questo, con l’interesse di rispondere ad una duplice esigenza per Messina: ottimizzare la mobilità e integrare i servizi di trasporto multimodale per la città; capire meglio come può evolversi la rete di trasporto della città per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini aumentandone al contempo l’efficienza e la multimodalità.

Oltre agli aspetti tecnici presenti nella piattaforma, sono stati anche presentati i risultati dei diversi Social Policy Labs (SoPoLab), ovvero laboratori politico sociali che si sono concretizzati in gruppi di lavoro per discutere in maniera collaborativa problematiche inerenti al tema della mobilità urbana tra i casi d’uso. In particolare le attività di SoPoLab per Messina hanno visto la realizzazione di ben quattro eventi e si è avuto il coinvolgimento attivo di stakeholders e policy makers per discutere il tema della mobilità sostenibile e trasporto multimodale a Messina, arrivando a definirne criticità e possibili soluzioni.

Al termine della giornata della Final Review, si è avuto un feedback positivo da parte dei revisori e del PO del progetto che hanno apprezzato particolarmente gli sviluppi tecnici dei modelli simulativi e l’analisi dei dati degli use case.

L’ottimo risultato prodotto dal progetto URBANITE a Messina ha permesso di confrontarsi con altre realtà europee. Attraverso URBANITE i decision makers locali hanno indagato problematiche legate alla mobilità urbana messinese, conoscendo nuovi approcci connessi alla risoluzione di problemi sulla mobilità che accomunava altre realtà.

Questo ha portato altresì alla conoscenza di Messina in un contesto internazionale legato alla mobilità urbana e la volontà di adattarsi agli standard europei in materia di mobilità sostenibile nel prossimo futuro, sfruttando anche l’esperienza maturata con il progetto URBANITE.

“Sono molto soddisfatto di tutto il lavoro svolto in sinergia con l’Università, – ha dichiarato il vicesindaco Mondello – per il quale ringrazio il prof. Villari e tutto il suo staff, che ha egregiamente concretizzato il confronto costruttivo creatosi con il resto d’Europa, in un momento in cui Messina sta vivendo un passaggio epocale in termini di svolta sulla mobilità urbana, elevando notevolmente i suoi standard. Sono certo che iniziative di questo genere vadano implementate e diffuse, contribuendo al progresso della nostra città ed intervenendo sulla sensibilizzazione della comunità alle tematiche della mobilità sostenibile”.