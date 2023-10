Monsoni, drammatiche alluvioni in Thailandia: morti e devastazione al confine col Laos

MeteoWeb

Cinque persone sono morte a causa delle alluvioni che hanno colpito il Nord della Thailandia questa settimana: lo hanno confermato le autorità, avvertendo sull’arrivo di una nuova forte ondata di maltempo. Dall’inizio della stagione dei monsoni a settembre, un totale di 23 cittadini thailandesi sono morti a causa delle inondazioni e 33 sono rimasti feriti, ha affermato in una nota il Ministero della sanità pubblica.

All’inizio di questa settimana, le inondazioni nella provincia settentrionale di Phayao, nel Nord della Thailandia, al confine col Laos, hanno provocato la morte di 5 persone, ha confermato il Ministero. Nelle scorse ore le autorità thailandesi hanno emesso allerte per inondazioni in 32 province. Sono previste forti piogge anche a Bangkok e sulla famosa isola turistica di Phuket. “Il monsone da Sud/Ovest soffia sul Mare delle Andamane e sul Golfo della Thailandia e aumenterà le precipitazioni in Thailandia,” ha affermato in una nota il Ministero degli Interni.

Più di 62mila famiglie thailandesi sono state colpite dalle inondazioni durante la stagione delle piogge.