Musumeci: “Campi Flegrei sorvegliato speciale ma no messaggi allarmanti”

MeteoWeb

Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci conferma “lo stato di allerta giallo” per i Campi Flegrei, spiegando che sono un “sorvegliato speciale”. “Alcuni fenomeni – afferma nel corso di Como Lake 2023 – sono evidenti, non dobbiamo trasmettere messaggi allarmanti, ma non possiamo dire che tutto vada bene”. “E’ un fenomeno in fermento e come possa evolvere è difficile dirlo“, aggiunge, affermando che “il terremoto non lo possiamo prevedere, il bradisismo invece relativamente”. “Può creare seri problemi – aggiunge – e abbiamo pensato ieri in Cdm come iniziative un piano di evacuazione se si dovesse presentare la necessità e per collaudare la vulnerabilità delle strutture strategiche e le reti idriche e del gas”.

In programma anche “esercitazioni di Protezione Civile degli abitanti e una buona comunicazione e il potenziamento delle strutture della Protezione Civile per quel territorio, che per noi è un sorvegliato speciale”. “Speriamo in un’involuzione – aggiunge – ma dobbiamo esser pronti ad ogni evenienza in una zona con 350mila abitanti“.

Il Ministro Musumeci sarà in visita ai Campi Flegrei e a Napoli il prossimo 13 ottobre, secondo quanto confermano fonti del Comune di Pozzuoli.

Intelligenza artificiale per i Campi Flegrei

“Credo che in tutti i settori della pubblica amministrazione dobbiamo tutti prima o poi fare i conti con l’intelligenza artificiale. Parlavo poco fa con alcuni dirigenti dello Stato a proposito dei Campi Flegrei: sarebbe importante individuare una soluzione che possa consentire, in caso di necessità, di avvertire quella porzione della Campania della necessità di allontanarsi”, ha detto Musumeci, a proposito delle soluzioni individuate per gestire gli sciami sismici che stanno interessando da settimane la zona dei Campi Flegrei. “In parte lo stiamo già facendo con IT-Alert“, ha aggiunto Musumeci, facendo riferimento al sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione diramato attraverso i cellulari presenti in una determinata area geografica italiana. Per Musumeci, le innovazioni dell’intelligenza artificiale vanno affrontate comunque “con la cautela che la materia e il tema impone, senza mai perdere di vista il riferimento etico. Ma se vogliamo diventare una nazione competitiva, se vogliamo migliorare la qualità dei servizi essenziali, non possiamo non confrontarci”. “Io credo che sia una scommessa e una delle più impegnative sfide del futuro che questo governo dovrà affrontare”, ha concluso Musumeci.