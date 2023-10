I Neanderthal cacciavano i pericolosi leoni delle caverne: le prove in una grotta in Germania

MeteoWeb

I Neanderthal cacciavano i leoni delle caverne e usavano la pelle di questo pericoloso carnivoro, secondo quanto dimostra per la prima volta un nuovo studio. Gli scavi a Einhornhöhle (Grotta dell’Unicorno) nelle montagne dell’Harz (Bassa Sassonia, in Germania) nel 2019 hanno portato alla luce numerosi animali dell’era glaciale, tra cui alcune ossa del leone delle caverne estinto. Le ossa sono state scoperte in una galleria rupestre a circa 30 metri dall’ingresso ormai crollato, in uno strato che risale a più di 200.000 anni fa.

Il nuovo studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, descrive come un gruppo di ricerca ha rilevato un osso del piede con un segno di taglio tra i resti del leone delle caverne. Ciò ha portato il team a determinare che i Neanderthal rimossero la pelle del leone con gli artigli attaccati, il che indica che usavano la pelle per i propri scopi.

Ma le ossa rinvenute a Einhornhöhle non forniscono alcuna prova diretta della caccia. Per contestualizzare la scoperta, l’autore principale Gabriele Russo, dell’Universität Tübingen in Germania, ha analizzato i resti di un leone delle caverne trovato da un adolescente di Siegsdorf in Baviera. Un’ispezione più attenta dello scheletro da parte di Russo ha portato alla scoperta di alcuni danni insoliti su una costola. Lavorando insieme all’archeologa Dr. Annemieke Milks, dell’Università di Reading, il danno è stato identificato come l’impatto di un’arma. Russo ha detto: “la lesione costale differisce chiaramente dai segni di morsi dei carnivori e mostra il tipico modello di rottura di una lesione causata da un’arma da caccia“. Milks ha detto: “il leone è stato probabilmente ucciso da una lancia che è stata conficcata nell’addome del leone quando era già disteso a terra“.

Lo scheletro di 50.000 anni ha aiutato i ricercatori a dimostrare per la prima volta che i Neanderthal cacciavano i leoni delle caverne. I segni dei tagli mostrano anche che non solo hanno ucciso questo predatore apicale, ma ne hanno anche consumato la carne.

Il miglior predatore

Il leone delle caverne aveva un’altezza alla spalla di circa 1,3 metri. Per circa 200.000 anni, il leone delle caverne fu l’animale più pericoloso dell’Eurasia, finché non si estinse alla fine dell’era glaciale. I leoni delle caverne vivevano in vari ambienti, dalla steppa alle montagne e, come grandi predatori, cacciavano grandi erbivori come mammut, bisonti e cavalli, nonché orsi delle caverne. La presenza regolare di ossa di leone delle caverne nelle grotte dell’era glaciale è responsabile del nome.

Fino ad oggi, si pensava che il coinvolgimento a livello culturale con questo grande predatore fosse assente prima dell’epoca dell’Homo sapiens. Tra le prime opere d’arte dell’Homo sapiens ci sono quelle conosciute dalle grotte del Giura Svevo nella Germania sudoccidentale. Lì, il leone delle caverne è un motivo importante, esemplificato dal famoso uomo leone in avorio datato circa 40.000 anni fa. I leoni delle caverne sono presenti anche nell’arte rupestre di Grotte Chauvet, nel sud-est della Francia, che hanno circa 34.000 anni.

I nuovi risultati dimostrano che i leoni delle caverne avevano un significato speciale anche per i Neanderthal. Thomas Terberger, relatore del progetto, afferma: “l’interesse degli esseri umani ad ottenere rispetto e potere da un leone come trofeo è radicato nel comportamento dei Neanderthal e fino ai tempi moderni, il leone è un potente simbolo dei sovrani”.

Il nuovo studio contribuisce al crescente quadro delle somiglianze comportamentali tra i Neanderthal e i primi Homo sapiens. Recentemente, un osso di cervo gigante inciso proveniente da Einhornhöhle ha mostrato la capacità dei Neanderthal di produrre e comunicare con simboli. Il ruolo dei leoni delle caverne concorda con l’evidenza di comportamenti più complessi dei Neanderthal e potrebbe persino aver gettato le basi per i successivi sviluppi culturali dell’Homo sapiens.