Meteo Belluno, settembre 2023 uno dei più caldi di sempre nella provincia | DATI

Il mese di settembre 2023 “è risultato più caldo, più soleggiato e meno piovoso del normale” in provincia di Belluno, secondo quanto riporta la consueta analisi mensile di Arpa Veneto. “Il primo mese dell’autunno meteorologico, che a seconda degli anni mostra caratteri ancora estivi oppure aspetti già pienamente autunnali, quest’anno ci ha regalato molte giornate ancora dal sapore estivo, soprattutto nei primi 12 giorni e nell’ultima settimana del mese. Complessivamente si sono contate 20 giornate di bel tempo, ben 7 in più del normale, com’era accaduto nel 2011 e nel 2003. Il settembre più soleggiato dell’ultimo trentennio rimane quello del 1997 (25 giorni di sole). L’analogia con il settembre 2011 è notevole, anche per quanto riguarda il caldo anomalo di fine mese, che poi si protrasse fino ai primi giorni di ottobre, esattamente come quest’anno”, si legge nell’analisi.

“Le temperature medie mensili nelle valli sono risultate mediamente 3°C superiori alla norma, con un’anomalia positiva che è perdurata per quasi tutto il mese, ad eccezione di due brevi fasi in cui i valori termici sono rientrati nella norma. Si è trattato di uno dei mesi di settembre più caldi di sempre, almeno da quando si effettuano misurazioni in provincia di Belluno. Valori termici simili a quelli di quest’anno si ebbero anche nel 2011, ma nei decenni precedenti si trovano davvero pochi riscontri. Nella serie storica del capoluogo ci fu solo un settembre decisamente più caldo, quello del 1895, che risultò 1,5°C più caldo di quello di quest’anno. Lo zero termico è variato fra un minimo di 2660 metri del giorno 24 ed un massimo di 4950 metri del giorno 6. Lo scarto dalla norma della temperatura media di Belluno da inizio anno risulta pari a +0,7°C”, riporta l’analisi di Arpa Veneto.

“Le precipitazioni totali mensili, in genere fra 50 e 100 mm (126 mm a Sant’Andrea di Gosaldo) sono state generalmente la metà di quanto climatologicamente atteso. Tutte le piogge si sono verificate nel periodo compreso fra il 13 ed il 23. La frequenza delle piogge è risultata inferiore alla norma, con 5-8 giorni piovosi (solo 3 però ad Arabba), a fronte di una media di 9-10. La neve è caduta a quote ben inferiori ai 3000 metri solo nella serata del giorno 23, quando il limite delle nevicate è sceso fino a 2200-2300 metri. Il bilancio pluviometrico da inizio anno non mostra anomalie significative, se si escludono deficit del 21% a Sant’Antonio Tortal e ad Agordo.

Eventi o fenomeni particolari da ricordare di questo mese:

Giorno 11: temperature massime elevate, con valori di +30,6°C a Feltre, +29,2°C a Santo Stefano di Cadore e +26,1°C a Pescul.

In tutto si sono avuti 20 giorni soleggiati, 9 variabili o instabili e 1 giorni di prevalente maltempo”, conclude Arpa Veneto, che ha curato anche i seguenti grafici e tabelle.