La NOAA prevede un picco di attività solare più rapido e più forte nel 2024 rispetto a quanto originariamente previsto

MeteoWeb

Lo Space Weather Prediction Center (SWPC) della NOAA ha pubblicato una previsione rivista per l’attività solare durante il ciclo solare 25, che conclude che l’attività solare aumenterà più rapidamente e raggiungerà il picco a un livello più elevato rispetto a quanto previsto da un gruppo di esperti nel dicembre 2019. La previsione aggiornata ora indica che il ciclo solare 25 raggiungerà il picco tra gennaio e ottobre 2024, con un numero massimo di macchie solari compreso tra 137 e 173.

La previsione segna il debutto dell’Updated Solar Cycle Prediction Product sperimentale sul sito web Space Weather Prediction Testbed. Il sito web offre ai partner e ai clienti dello SWPC l’opportunità di fornire feedback sul prodotto prima che sia completamente integrato nelle operazioni SWPC. Durante questo periodo, il prodotto verrà aggiornato mensilmente per fornire una previsione accurata e aggiornata per la progressione del ciclo solare 25, iniziato nel 2019. Il ciclo solare 24 è durato generalmente dal 2008 al 2019, con un picco nel 2014.

Mark Miesch, uno scienziato del CIRES che ricopre il ruolo di responsabile del ciclo solare presso lo SWPC, ha affermato che le previsioni per il ciclo 25 non sono state aggiornate dalla sua pubblicazione nel 2019 e non sono più abbastanza affidabili per i clienti dello SWPC, molti dei quali pianificano le loro operazioni con anni di anticipo. “Ci aspettiamo che la nostra nuova previsione sperimentale sarà molto più accurata rispetto alla previsione del gruppo del 2019 e, a differenza delle precedenti previsioni del ciclo solare, sarà continuamente aggiornata su base mensile non appena saranno disponibili nuove osservazioni di macchie solari”, ha affermato Miesch. “È un cambiamento piuttosto significativo”.

Non esistono due cicli solari uguali, ha aggiunto Miesch. La variabilità magnetica solare – misurata dal numero di macchie solari – regola la frequenza e la gravità degli eventi e dei pericoli del meteo spaziale, che possono interferire con la rete elettrica e con i segnali GPS, aumentare la resistenza orbitale sui satelliti e comportare rischi di radiazioni per gli equipaggi delle compagnie aeree e per gli astronauti. Cicli solari più forti producono più tempeste solari con maggiore intensità e quindi rappresentano un pericolo maggiore per queste tecnologie e servizi critici.

Il gruppo del 2019, convocato da NOAA, NASA e International Space Environment Services (ISES), aveva previsto che anche il ciclo solare 25, dopo un ciclo solare 24 relativamente debole, sarebbe stato debole, con un picco nel luglio 2025 con un numero massimo di macchie solari di 115. Il ciclo solare 24 è stato il ciclo più debole degli ultimi 100 anni, con un numero di macchie solari che ha raggiunto il picco di 116, ben al di sotto della media, che è 179. La nuova previsione della NOAA, sebbene più grande della previsione del gruppo e più grande del Ciclo 24, indica comunque che la forza del ciclo solare 25 sarà inferiore alla media.

Un aumento dell’attività è legato agli effetti sulla Terra, con un aumento delle aurore e impatti sulle comunicazioni e sulle reti elettriche. Anche gli eventi minori del meteo spaziale possono avere impatti importanti. Dopo un lancio riuscito da Cape Canaveral, in Florida, all’inizio di febbraio 2022, una lieve tempesta geomagnetica ha impedito a 38 dei 49 satelliti SpaceX Starlink di raggiungere la loro orbita finale, bruciando durante il rientro non pianificato nell’atmosfera terrestre. Anche l’SWPC aveva previsto accuratamente la tempesta meteorologica spaziale, un’analisi degli scienziati della NOAA, del CIRES e di Starlink pubblicata sulla rivista AGU Space Weather, ha rivelato che migliori osservazioni e previsioni per eventi minori del meteo spaziale aiuterebbero ad evitare future perdite di satelliti.