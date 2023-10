Scoperta “estremamente rara” in Norvegia: dal ghiaccio emergono un ferro di cavallo e una briglia risalenti ai Vichinghi

MeteoWeb

Lo scioglimento del ghiaccio nelle montagne della Norvegia ha rivelato un ferro di cavallo e una briglia che potrebbero risalire all’era vichinga, terminata circa 1.000 anni fa. Gli archeologi hanno annunciato la loro scoperta ad inizio settembre. In un post su Facebook, hanno scritto: “abbiamo appena fatto un’incredibile scoperta sul lato sud del passo Lendbreen: un ferro di cavallo, con parti della briglia in cuoio conservate! Potrebbe benissimo risalire all’era vichinga, quando il traffico attraverso il passo era al suo apice”.

Il clima caldo quest’estate ha portato a un rapido aumento dello scioglimento del ghiaccio in tutta la regione, rivelando i reperti. “Questo è un luogo dove i viaggiatori avrebbero sfruttato la neve del canalone per un percorso facile invece di lottare tra le pietre nel ghiaione“, ha detto a WordsSideKick.com Lars Holger Pilø, co-direttore di Secrets of the Ice, un programma di archeologia dei ghiacciai con sede in Norvegia che ha fatto la scoperta. “Hanno lasciato molti reperti nel canalone, che [sono stati] preservati dalla neve e dal ghiaccio qui“. In un video nel post di Facebook, si può sentire un ricercatore in sottofondo dire: “trovare le parti in pelle sulla briglia, è estremamente raro”.

Pilø ha affermato che “la forma della briglia rende difficile la datazione” e che sono necessari ulteriori studi. Tuttavia, gli archeologi ritengono che potrebbe risalire all’era vichinga (dal 793 al 1066 d.C.).

I ferri di cavallo entrarono in uso per la prima volta durante l’XI secolo in Norvegia, secondo un post del 12 settembre su X (ex Twitter) realizzato da Secrets of the Ice. Durante l’era vichinga, il passo Lendbreen era una strada popolare ed è noto per la sua abbondanza di reperti, che nel corso degli anni hanno rivelato lance dell’era vichinga, antico sterco di cavallo e ossa di cavallo, secondo il sito web Secrets of the Ice. “Ora abbiamo 66 siti e 4.000 reperti”, ha detto Pilø a WordsSideKick.com. “All’interno del ghiaccio, i manufatti si trovano in un gigantesco congelatore preistorico”.

Questa scoperta, oltre all’importanza archeologica, è anche un promemoria dal punto di vista della discussione sul clima: per coloro che ne hanno bisogno, ricorda che prima della Piccola Era Glaciale faceva caldo.