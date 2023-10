Notte Internazionale della Luna: domani 2.600 eventi in tutto il mondo

MeteoWeb

La Notte Internazionale della Luna è ormai alle porte, un evento mondiale molto atteso, che sta per giungere alla sua 13ª edizione. Questo evento, dedicato all’osservazione e all’esplorazione del nostro satellite naturale, è in programma per il 21 ottobre 2023. Organizzata dalla NASA e con il prezioso sostegno dei partner ufficiali in Italia, tra cui l’Unione Astrofili Italiani e il Virtual Telescope, la Notte della Luna prevede oltre 2.600 eventi in tutto il mondo, di cui circa 140 si terranno nel nostro Paese.

Nella notte tra il 21 e il 22 ottobre, la Luna sarà in una fase di primo quarto, offrendo un’occasione unica per ammirare le formazioni geologiche lunari. La luce solare creerà un contrasto affascinante lungo la linea di separazione tra la parte illuminata e quella in ombra, mettendo in risalto i dettagli dei rilievi montuosi, delle valli e degli innumerevoli crateri causati da impatti meteoritici.

L’evento, come di consueto, non si limita all’osservazione. Sarà anche un’opportunità per approfondire vari temi legati all’astronomia, come la storia delle missioni spaziali e le future esplorazioni lunari, ma anche per esplorare la mitologia, la musica e la poesia ispirata alla Luna. Quest’anno, inoltre, la NASA offrirà dirette streaming da diverse parti del mondo in diverse fasce orarie, tenendo conto dei fusi orari nei vari continenti.

In Italia, numerosi telescopi saranno puntati sul nostro affascinante satellite, e sono previste iniziative speciali come il trekking notturno nell’incantevole altopiano della Sila e le osservazioni lunari dagli spalti delle antiche mura della Città Alta di Bergamo.

La Notte Internazionale della Luna si prospetta come un’esperienza straordinaria, che unisce la bellezza del cosmo con la cultura, la storia e la condivisione di conoscenze.