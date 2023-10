Notte Internazionale della Luna: la NASA premia una foto siciliana

MeteoWeb

Sta per arrivare la Notte Internazionale della Luna, un evento mondiale molto atteso, alla sua 13ª edizione. Dedicato all’osservazione e all’esplorazione del nostro satellite naturale, è in programma oggi, 21 ottobre. Organizzata dalla NASA e con il prezioso sostegno dei partner ufficiali in Italia, tra cui l’Unione Astrofili Italiani e il Virtual Telescope, la Notte della Luna prevede oltre 2.600 eventi in tutto il mondo, di cui circa 140 si terranno nel nostro Paese.

Proprio in questa speciale occasione la NASA ha scelto come foto astronomica del giorno (Astronomy Picture of the Day, APOD), lo scatto della ragusana Marcella Giulia Pace. L’immagine è composta da soli quarti di Luna, ripresi nel 2022.

Nella notte tra il 21 e il 22 ottobre, la Luna sarà in una fase di primo quarto, offrendo un’occasione unica per ammirare le formazioni geologiche lunari. La luce solare creerà un contrasto affascinante lungo la linea di separazione tra la parte illuminata e quella in ombra, mettendo in risalto i dettagli dei rilievi montuosi, delle valli e degli innumerevoli crateri causati da impatti meteoritici, proprio come nell’immagine realizzata dall’astrofotografa siciliana.