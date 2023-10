Arriva la notte internazionale della Luna, imperdibile evento a Palidoro

MeteoWeb

A Palidoro sabato 21 ottobre è in programma un evento imperdibile per ammirare la Luna attraverso telescopi. Nel borgo, all’interno del campo della Parrocchia SS Filippo e Giacomo, il Gruppo Astrofili Palidoro propone “La notte internazionale della Luna“, un evento patrocinato dalla NASA, perché in tale occasione astrofili e astronomi di tutto il mondo si dedicano all’osservazione del nostro satellite naturale. Appuntamento dunque sabato 21 ottobre ore 20 a Palidoro.