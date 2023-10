Nucleare, Salvini: “nel 2032 si potrebbe accendere il primo interruttore”

MeteoWeb

In merito alla possibilità di rendere operativa una nuova centrale nucleare, “ho chiesto ad alcuni tecnici: se noi domani, nel 2024, superando il dibattito ideologico su referendum sì, referendum no” partissimo con i lavori “quanto ci mettiamo? Ci vogliono 7-8 anni, quindi significa che nel 2032 si può accendere il primo interruttore”: è quanto ha affermato il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini in occasione della 4ª edizione dell’incontro iWeek dal titolo “Nucleare. Si può fare”. “Il difficile è passare dalle parole alla pratica,” ha sottolineato il Ministro. “Bisogna coinvolgere almeno 4 ministeri, magari coinvolgendo anche il Comitato tecnico per il coordinamento economico. Bisogna coordinarsi, e a livello europeo non bisogna ragionare ideologicamente“.

“Nel 2032 il primo Treno passerà per la Torino-Lione – ha detto ancora Salvini – Lo stesso anno il primo treno viaggerà da Bolzano a Innsbruck in 25 minuti e un altro treno passerà sul Ponte sullo Stretto. Nel 2032 ci sarà anche il primo treno sulla metro che a Roma unisce l’altare della Patria con Roma Nord“.