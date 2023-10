Oggi 28 incendi in Sardegna: mezzi aerei intervenuti su due roghi

MeteoWeb

Ancora incendi in Sardegna. Oggi sono stati segnalati 28 roghi, per due dei quali si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei per aiutare le squadre a terra nelle operazioni di spegnimento. Gli incendi più gravi si sono sviluppati a Ploaghe, nel Sassarese, e a Villanovafranca, nel Sud Sardegna. A Ploaghe, le fiamme ha percorso una superficie di circa 2 ettari di arbusti prima di essere domate, a Villanovafranca il rogo è ancora in corso. Sul posto un elicottero proveniente dalla base del Copro forestale di Villasalto.