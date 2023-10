Oggi 40 incendi in Sardegna: elicotteri in azione

MeteoWeb

Giornata caratterizzata da tanti incendi sulle due isole maggiori oggi. Se in Sicilia se ne contano una decina, peggio va in Sardegna, dove i roghi segnalati oggi sono 40. Su quattro di questi incendi, è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale a sostegno delle squadre a terra. Nelle campagne di Sindia, nel Nuorese, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 4 ettari di pascolo alberato, con le operazioni di spegnimento che si sono concluse alle 14.48. Ad Arborea, in provincia di Oristano, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base Fenosu. Qui l’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di canneti; le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.15.

A Nurri, Sud Sardegna, è intervenuto il personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Il rogo ha percorso una superficie di circa 4 ettari di bosco, con le operazioni di spegnimento che si sono concluse alle 18.04. A Isili, Sud Sardegna, sono intervenuti tre elicotteri provenienti da Fenosu, Pula e Anela. Qui le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.