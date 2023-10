“Oltre la rete, verso le stelle”: giornata all’insegna dello sport e della scienza con l’ESA

Cosa hanno in comune il gioco della Pallavolo e lo Spazio? Sarà possibile scoprirlo il 14 ottobre al Parco di Grotta Perfetta (AFA3) a “Oltre la Rete, Verso le Stelle”, una giornata all’insegna della scienza e dello sport, patrocinata del Municipio VIII della città metropolitana di Roma. “Oltre la Rete, Verso le Stelle” è un evento che riunisce due mondi apparentemente distanti, ma incredibilmente affini nella realtà: la pallavolo e lo spazio. Dalle ore 10 alle 18, avrete l’opportunità di conoscere le affascinanti connessioni che si celano tra le diverse discipline, scoprendo così come il mondo dello sport e l’esplorazione spaziale possano convergere attraverso la lente straordinaria della fisica.

Il programma IRIDE, l’ESA (European Space Agency) e la FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) collaboreranno nell’attuazione di un composito progetto che possa rappresentare un momento di crescita per le bambine e i bambini che prendono parte alle Feste del Volley S3 e che verranno introdotti al gioco della pallavolo da Andrea Lucchetta su un campo gonfiabile di pallavolo. Il team di IRIDE organizzerà una visione del cielo con telescopi solari e dei laboratori in cui i ragazzi potranno scoprire come un satellite può rimanere in orbita attorno alla Terra, attraverso un’esperienza coinvolgente e interattiva. Inoltre saranno presenti il Dipartimento di Studi letterari, Filosofici e di Storia dell’arte di Roma Tor Vergata con attività legate ai giochi nell’antichità e la Carmignani Editrice con un laboratorio sulla costruzione di satelliti.

A questo si aggiungerà un programma di conferenze che vi racconteranno lo Spazio, l’ambiente e lo sport in un modo nuovo e divertente.