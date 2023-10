Ondata di caldo in Europa, altra sfilza di record battuti: tanti anche in Italia | DATI

MeteoWeb

Questa prima parte di ottobre sta proseguendo all’insegna del caldo anomalo sul Mediterraneo e sull’Europa centro-occidentale. Il responsabile è un possente anticiclone africano, che non molla la presa da settimane, portando condizioni stabili e temperature anche di oltre 10°C sopra la norma del periodo. Anche la giornata di ieri, lunedì 9 ottobre, ha fatto registrare tantissimi record di temperatura: sono stati 146 solo in Francia (dove dall’1 ottobre ne sono caduti circa 1000!), ma molti sono stati registrati anche in Italia, Austria e Svizzera.

In Francia, oltre ai 146 record di temperatura massima di ieri, quando sono stati raggiunti picchi di +32-34°C, molti altri sono stati stabiliti per le temperature minime più elevate. Tra i record più significativi, spiccano i +30,6°C di Lione e Montelimar, +30,4°C a Nantes, +29,7°C a Grenoble, +28,7°C a Le Puy, +21,3°C al Monte Aigoual, la vetta più alta delle Cevenne (1.567 metri), nella zona sud-est del Massiccio Centrale.

Italia

Molti altri record di temperatura sono caduti in Italia nella giornata di ieri. Nuovi primati sono stati raggiunti da Nord a Sud, dall’Emilia Romagna e dalla Lombardia, fino al Lazio e alla Puglia. E nella giornata di domenica 8, quando in Piemonte sono stati raggiunti picchi di +34-35°C, metà delle stazioni di monitoraggio ha fatto registrare nuovi record di caldo per il mese di ottobre. Tra i record battuti nella giornata di ieri, lunedì 9 ottobre, segnaliamo:

+33,2°C a Orte (Viterbo)

a Orte (Viterbo) +33°C a Ferrara, Roma Urbe, Parma, Forlì

a Ferrara, Roma Urbe, Parma, Forlì +32,4°C a Frosinone e Latina

a Frosinone e Latina +31,7°C a Bologna

a Bologna +31,6°C a Cervia (Ravenna)e Marina di Ginosa (Taranto)

a Cervia (Ravenna)e Marina di Ginosa (Taranto) +31,4°C a Verona

a Verona +31,3°C a Viterbo

a Viterbo +31,2°C a Grosseto e Vigna di Valle (Roma)

a Grosseto e Vigna di Valle (Roma) +30,8°C a Pratica di Mare (Roma)

a Pratica di Mare (Roma) +30,5°C a Milano

a Milano +30°C a Brescia

a Brescia +29,3°C a Falconara (Ancona)

a Falconara (Ancona) +29°C a Campobasso e Frontone (Pesaro-Urbino)

a Campobasso e Frontone (Pesaro-Urbino) +16°C sulla Paganella, gruppo montuoso in provincia di Trento.

Austria e Svizzera

Record di temperatura sono stati infranti anche nelle vicine Austria e Svizzera nella giornata di lunedì 9 ottobre. In Austria, i +28°C registrati ad Haiming rappresentano un nuovo record di ottobre in Tirolo: è il 5° stato austriaco a batterlo.

In Svizzera, ieri sono state raggiunte punte di +26-27°C. Tra i record più importanti, segnaliamo: +26°C a Friburgo, +25,7°C a Poschiavo, +22,8°C a Val Müstair, +22°C a San Bernardino.