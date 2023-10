Potente ondata di calore negli USA: a Denver il giorno più caldo mai registrato così tardi, a rischio decine di record

MeteoWeb

Un’ondata di caldo di fine stagione sta portando temperature da record in una fascia degli Stati Uniti centro-settentrionali. Questo caldo è tipico di metà estate, quindi è insolito per l’inizio di ottobre, con valori ben oltre le medie. Ciò si traduce in temperature massime di +28-31°C, che minacciano i record giornalieri che resistono dal 1800. È il caso di Denver, capitale del Colorado. Con una temperatura massima di +32,8°C, quella di ieri, sabato 30 settembre, è stata la giornata più calda mai registrata così tardi nell’anno da quando sono iniziate le registrazioni nel 1872, ha riferito il National Weather Service di Boulder. Il precedente giorno più caldo osservato così tardi nell’anno risale al 1892, quando Denver raggiunse i +32,2°C l’1 ottobre.

Inoltre, la temperatura massima di sabato ha stabilito anche il record giornaliero del 30 settembre (quello precedente risaliva al 1980).

La serie calda di Denver sembra aver raggiunto il suo picco ieri; le massime previste scendono intorno ai +27°C oggi e domani, lunedì 2 ottobre, per poi raggiungere una massima di +16°C mercoledì 4. Le temperature normali di Denver per la seconda settimana di ottobre sono di +19-21°C.

Con +31,1°C registrati ieri, 30 settembre, Minneapolis (Minnesota) ha battuto il record stabilito 126 anni fa, nel 1897. Temperature simili sono attese anche oggi.

A rischio decine di record

In questa ondata di caldo che colpisce gli USA centro-settentrionali, “un periodo prolungato di massime record durerà fino ai primi giorni di ottobre nelle Twin Cities”, ha affermato Dan Pydynowski, meteorologo di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. “Una massima prevista intorno ai +29°C l’1 ottobre è alla pari con la media storica di metà luglio, durante il picco del caldo nei mesi estivi”. In tutta la regione, le temperature massime sono tipicamente comprese tra i +15°C e i +21°C all’inizio di ottobre, ma con questa ondata di caldo, alcune aree potranno avvicinarsi alla zona record di +32°C per più giorni. Come nel caso di Minneapolis, alcuni dei record che saranno messi in discussione in questi giorni risalgono alla fine del 1800.

Il numero di massime record che saranno in pericolo a causa dell’ondata di caldo all’inizio della settimana è nell’ordine delle decine, comprese le città di Des Moines (Iowa); Fargo (North Dakota); Madison (Wisconsin); Omaha (Nebraska); e Wichita (Kansas). Il caldo eccezionale durerà almeno fino all’inizio della prossima settimana: poi un cambiamento nel pattern porterà aria più fresca per spazzare via il caldo.