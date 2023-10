Ordigno bellico rinvenuto a Battipaglia: al via le operazioni di disinnesco

MeteoWeb

Iniziate intorno alle 9 le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico trovato lo scorso 10 agosto a Battipaglia, in provincia di Salerno. Si tratta di una bomba d’aereo di nazionalità inglese di 500 libbre, la cui rimozione ha richiesto l’evacuazione della popolazione risiedente nel raggio d’azione di circa 350 metri dal luogo del ritrovamento. Le operazioni di evacuazione della “zona rossa” sono iniziate alle 5. La circolazione della linea ferroviaria tra i comuni di Battipaglia e Pontecagnano è stata sospesa dalle ore 08:15 circa, orario di passaggio dell’ultimo treno, e lo sarà fino al completamento delle operazioni, tenuto conto che il sito in cui è stata trovata la bomba si trova nel centro urbano e in prossimità della linea ferroviaria.