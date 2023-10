L’Ottobrata continua, tanti in spiaggia sul litorale romano

MeteoWeb

Prosegue l’Ottobrata, con stabilità, sole e temperature estive. Tanti romani e turisti hanno raggiunto le spiagge del litorale, a Ostia, Torvaianica, Fregene, Maccarese, per tintarelle e tuffi, invogliati da una temperatura che si aggira sui +28°C nelle ore centrali. In tanti a passeggio o in bicicletta lungo i lungomare e le banchine portuali. Diverse le iniziative, tra Fiumicino ed Ostia Antica, per la giornata conclusiva del Tevere Day, tra escursioni lungo gli argini e visite guidate.

Cos’è l’ottobrata romana

Aa Roma, quando ad ottobre splende il sole e la temperatura è mite, si parla di appunto, “ottobrata romana”. Le ottobrate romane erano le gite fuori porta, solitamente domenicali, che gli abitanti di Roma svolgevano nelle campagna intorno la città fino al Novecento. Le gite avvenivano in piena vendemmia, ed erano delle vere e proprie feste legate a questo particolare momento dell’anno. Si partiva a bordo di carretti e ci si recava in campagna: qui iniziava la festa, a suon di musica – chitarre, nacchere e tamburello – e accompagnata da abbondante cibo e vino. La tradizione è rimasta viva fino ai primi decenni del secolo scorso.