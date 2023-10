Ottobre inizia con un affascinante incontro cosmico

MeteoWeb

Ottobre al via con un suggestivo incontro cosmico nel cielo autunnale: stasera potremo ammirare la Luna e il gigante gassoso Giove in congiunzione, nella costellazione dell’Ariete. Si potrà seguire il percorso dei 2 astri per tutta la notte, prima ad Est, poi il culmine a Sud e poi ad Ovest.

Pianeti e costellazioni visibili a ottobre

Per quanto riguarda in generale l’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare, Mercurio è difficilmente osservabile, sorge circa un’ora prima del Sole, venendo a trovarsi sull’orizzonte orientale tra le luci dell’alba. Venere è grande protagonista del cielo orientale prima del sorgere del Sole. Marte è praticamente inosservabile, molto basso sull’orizzonte occidentale nel crepuscolo serale. Giove è visibile in cielo per quasi tutta la notte (prima ad Est, culmine a Sud e poi ad Ovest), e sta per raggiungere il periodo di migliore visibilità dell’anno. Saturno culmina a Sud nelle prime ore serali, poi scende sull’orizzonte sudoccidentale. Urano è in condizioni di osservabilità (per mezzo di telescopio) analoghe a quelle di Giove. Nettuno si può ammirare (per mezzo di telescopio) per gran parte della notte, prima in direzione Sud/Est, con culmine a Sud.

In riferimento alle costellazioni, a ottobre c’è ancora la possibilità di ammirare il “Triangolo Estivo” (Altair nell’Aquila, Vega nella Lira e Deneb nel Cigno. A oriente iniziano a fare la loro comparsa le protagoniste dei prossimi mesi, Toro e Gemelli. A occidente si può scorgere il Sagittario, mentre a Sud/Ovest troviamo Acquario e Capricorno. A Nord, tra Pegaso e la Stella Polare, brilla Cassiopea.