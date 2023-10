Paracadutista perde il controllo, salvata in extremis dall’istruttore | VIDEO

MeteoWeb

Momenti drammatici lo scorso 28 luglio 2023 nei cieli di Kemerovo, in Russia: un abile istruttore di paracadutismo ha salvato un’allieva in difficoltà. E’ saltata dall’aereo per un’emozionante esperienza di caduta libera ma si è trovata in una situazione pericolosa, in una spirale incontrollabile senza alcun dispiegamento di paracadute in vista. Senza esitazione, l’istruttore, che stava seguendo da vicino la paracadutista, è intervenuto assicurando un atterraggio sicuro.