Parker infrange nuovo record, è l’oggetto più veloce mai creato dall’uomo

La sonda Parker Solar Probe della NASA è diventata, ancora una volta, l’oggetto più veloce costruito dall’uomo. Il 27 settembre ha raggiunto la straordinaria velocità di 635.266 km/h mentre piombava vicino alla superficie del Sole, grazie ad un piccolo “assist gravitazionale” derivante da un sorvolo ravvicinato di Venere il 21 agosto. Con questo avvicinamento al Sole, la sonda ha infranto il suo precedente record di velocità di 586.863 km/h, stabilito nel novembre 2021. Allo stesso tempo, la sonda ha stabilito un nuovo record di distanza, avvicinandosi ad appena 7,26 milioni di km alla superficie solare, accostandosi alla stella più di quanto abbia mai fatto un veicolo spaziale, secondo la NASA.

I flyby di Venere sono un elemento cruciale della missione della sonda di studiare la rovente superficie del Sole. Mentre si avvicina al pianeta, questo assorbe parte dell’energia orbitale di Parker, permettendogli di avvicinarsi al Sole. La sonda ha in programma un altro sorvolo: si prevede che il suo massimo avvicinamento al Sole alla fine del 2024 avverrà a soli 6,16 milioni di km dalla superficie. Parker raggiungerà probabilmente velocità ancora maggiori nel suo ultimo viaggio attorno al Sole, consolidando saldamente la sua reputazione di oggetto più veloce mai realizzato dall’uomo.

Parker Solar Probe, lanciata nell’agosto 2018, è impegnata in una missione di 7 anni per osservare la corona solare, lo strato più esterno dell’atmosfera solare. Comprendere come il calore si muove attraverso la corona, come cambiano il plasma e i campi magnetici sulla superficie del Sole e come questi alimentano fenomeni come il vento solare aiuterà gli scienziati a prevedere meglio il meteo spaziale.