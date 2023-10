Perché e come si forma la grandine gigante

MeteoWeb

La grandine gigante è un evento meteorologico estremo in cui i “chicchi” raggiungono dimensioni eccezionali causando danni significativi a colture, veicoli e strutture. Questi giganteschi chicchi di ghiaccio si formano quando le correnti ascensionali potenti permettono alle gocce d’acqua di crescere notevolmente prima di congelarsi. La grandine gigante può causare danni devastanti alle coltivazioni agricole e rappresenta una minaccia per l’ambiente e l’economia, richiedendo misure preventive e di gestione del rischio.

Cos’è la grandine gigante

La grandine gigante è una variante estrema del fenomeno meteorologico conosciuto come grandine, in cui i grani di ghiaccio (o chicchi di grandine) raggiungono dimensioni notevolmente superiori alla norma. Questi grani di grandine giganti hanno generalmente un diametro superiore a 5 centimetri. La loro formazione è associata a condizioni atmosferiche particolarmente intense, spesso supercelle o tempeste di grande intensità.

Quando è perché si forma la grandine gigante

La grandine gigante si forma in condizioni meteorologiche molto specifiche e estreme. Queste condizioni si verificano all’interno di tempeste violente, in particolare all’interno delle supercelle, che sono le tempeste più intense e potenzialmente distruttive. Ecco, in dettaglio, cause e dei meccanismi che portano alla formazione della grandine gigante:

Instabilità atmosferica : la formazione della grandine gigante inizia con un’atmosfera instabile. Ciò significa che esiste una differenza significativa tra la temperatura dell’aria calda vicino al suolo e quella dell’aria fredda in alto nell’atmosfera. Questa differenza di temperatura crea una grande quantità di energia potenziale che può alimentare la tempesta;

: la formazione della grandine gigante inizia con un’atmosfera instabile. Ciò significa che esiste una differenza significativa tra la dell’aria calda vicino al suolo e quella dell’aria fredda in alto nell’atmosfera. Questa differenza di temperatura crea una grande quantità di energia potenziale che può alimentare la tempesta; Supercelle : la grandine gigante si sviluppa principalmente all’interno di supercelle , che sono tempeste estremamente organizzate e violente. Le supercelle sono caratterizzate da correnti ascensionali molto forti, rotazione e un’intensa interazione tra l’aria calda e umida vicino al suolo e l’aria più fredda in alto;

: la grandine gigante si sviluppa principalmente all’interno di , che sono tempeste estremamente organizzate e violente. Le supercelle sono caratterizzate da correnti ascensionali molto forti, rotazione e un’intensa interazione tra l’aria calda e umida vicino al suolo e l’aria più fredda in alto; Correnti ascensionali : le supercelle contengono correnti ascensionali estremamente potenti che sollevano l’aria calda e umida in atmosfera. Queste correnti ascensionali possono raggiungere velocità di decine di km/h. L’aria umida sollevata si condensa in nuvole temporalesche, formando gocce d’acqua;

: le supercelle contengono correnti ascensionali estremamente potenti che sollevano l’aria calda e umida in atmosfera. Queste correnti ascensionali possono raggiungere velocità di decine di km/h. L’aria umida sollevata si condensa in nuvole temporalesche, formando gocce d’acqua; Processo di congelamento : mentre le gocce d’acqua vengono sollevate più in alto nell’atmosfera, entrano in regioni più fredde, dove la temperatura è al di sotto dello zero. Ciò provoca il congelamento delle gocce d’acqua, formando i primi cristalli di ghiaccio;

: mentre le gocce d’acqua vengono sollevate più in alto nell’atmosfera, entrano in regioni più fredde, dove la temperatura è al di sotto dello zero. Ciò provoca il congelamento delle gocce d’acqua, formando i primi cristalli di ghiaccio; Accrescimento : i cristalli di ghiaccio iniziano a crescere man mano che le gocce d’acqua congelano attorno ad essi. I cristalli crescono man mano che le gocce d’acqua si depositano su di essi, creando grani di grandine;

: i cristalli di ghiaccio iniziano a crescere man mano che le gocce d’acqua congelano attorno ad essi. I cristalli crescono man mano che le gocce d’acqua si depositano su di essi, creando grani di grandine; Correnti ascensionali sostenute : la grandine gigante richiede correnti ascensionali potenti e sostenute per rimanere sospesa nell’atmosfera. Queste correnti mantengono in alto i grani di grandine, consentendo loro di crescere notevolmente in dimensioni prima di cadere al suolo;

: la grandine gigante richiede correnti ascensionali potenti e sostenute per rimanere sospesa nell’atmosfera. Queste correnti mantengono in alto i grani di grandine, consentendo loro di crescere notevolmente in dimensioni prima di cadere al suolo; Dimensioni: le condizioni estreme di una supercella, con correnti ascensionali forti e una vasta quantità di gocce d’acqua congelata, possono portare alla formazione di grani di grandine giganti, con diametri superiori a 5 cm o anche più grandi.

In sintesi, la grandine gigante si forma all’interno di supercelle a causa di un complesso insieme di condizioni meteorologiche estreme, tra cui l’instabilità atmosferica, correnti ascensionali potenti e un processo di crescita dei cristalli di ghiaccio. Queste condizioni rendono la grandine gigante un fenomeno meteorologico raro ma potenzialmente distruttivo.

Dove si verificano grandinate estreme

Le grandinate con grandine gigante si verificano in varie parti del mondo, ma sono più comuni in regioni con condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli. Alcune delle aree più soggette a grandinate con grandine gigante includono:

Tornado Alley negli Stati Uniti : questa regione del Centro/Sud degli Stati Uniti, che comprende parti del Texas, dell’Oklahoma, del Kansas, del Nebraska e del Dakota del Sud, è famosa per le supercelle e le tempeste violente che spesso portano alla formazione di grandine gigante;

: questa regione del Centro/Sud degli Stati Uniti, che comprende parti del Texas, dell’Oklahoma, del Kansas, del Nebraska e del Dakota del Sud, è famosa per le supercelle e le tempeste violente che spesso portano alla formazione di grandine gigante; Pianura Centrale dell’Argentina : l’Argentina è nota per le sue tempeste estive, in particolare nella Pianura Centrale. Questa regione è spesso colpita da grandinate, alcune delle quali possono essere di dimensioni eccezionali;

: l’Argentina è nota per le sue tempeste estive, in particolare nella Pianura Centrale. Questa regione è spesso colpita da grandinate, alcune delle quali possono essere di dimensioni eccezionali; Europa Centrale : alcune parti dell’Europa Centrale, come la Francia, la Svizzera e la Germania, possono sperimentare grandinate con grandine gigante durante tempeste estive intense;

: alcune parti dell’Europa Centrale, come la Francia, la Svizzera e la Germania, possono sperimentare grandinate con grandine gigante durante tempeste estive intense; Australia : anche l’Australia, in particolare la parte orientale, può sperimentare grandinate estremamente grandi, specialmente nelle regioni agricole;

: anche l’Australia, in particolare la parte orientale, può sperimentare grandinate estremamente grandi, specialmente nelle regioni agricole; Regioni montuose: alcune regioni montuose, come l’Himalaya e le Montagne Rocciose, possono registrare grandinate di dimensioni notevoli dovute alle correnti ascendenti forzate dalla topografia complessa.

Le grandinate giganti sono più comuni nelle regioni con un clima continentale, dove le variazioni di temperatura tra l’estate e l’inverno possono essere ampie e contribuire all’instabilità atmosferica. In queste regioni, le condizioni meteorologiche ideali per la formazione di grandine gigante si verificano con maggiore frequenza. Tuttavia, è importante notare che possono verificarsi inaspettatamente in molte altre parti del mondo durante tempeste violente.

Grandinate record nella storia

Ci sono stati eventi storici di grandinate con grandine gigante registrati in varie parti del mondo. Ecco alcuni esempi:

Kansas, Stati Uniti : nel 2003, in Kansas, è stata registrata una delle più imponenti grandinate mai registrate. I chicchi avevano un diametro eccezionalmente ampio, arrivando fino a 17,8 cm. Questa grandinata ha causato gravi danni alle colture, ai veicoli e alle proprietà;

: nel 2003, in Kansas, è stata registrata una delle più imponenti grandinate mai registrate. I chicchi avevano un diametro eccezionalmente ampio, arrivando fino a 17,8 cm. Questa grandinata ha causato gravi danni alle colture, ai veicoli e alle proprietà; Argentina : nel 2018, la regione agricola dell’Argentina è stata colpita da una grandinata devastante con chicchi che avevano un diametro superiore ai 20 cm. Ha causato danni estremi alle colture e alle strutture, rappresentando una grave minaccia per l’agricoltura locale;

: nel 2018, la regione agricola dell’Argentina è stata colpita da una grandinata devastante con chicchi che avevano un diametro superiore ai 20 cm. Ha causato danni estremi alle colture e alle strutture, rappresentando una grave minaccia per l’agricoltura locale; Texas, Stati Uniti : nel 2021, una tempesta nel Texas ha prodotto grandine con un diametro eccezionalmente grande, fino a 15,2 cm. Questa grandinata ha danneggiato gravemente automobili, case e altre proprietà nella zona;

: nel 2021, una tempesta nel Texas ha prodotto grandine con un diametro eccezionalmente grande, fino a 15,2 cm. Questa grandinata ha danneggiato gravemente automobili, case e altre proprietà nella zona; Russia: nel 2014, nella città siberiana di Novosibirsk, in Russia, è stata registrata una grandinata con chicchi di oltre 12 cm di diametro. Questa grandinata ha causato danni significativi alle proprietà e all’infrastruttura locale.

Le conseguenze

La grandine gigante può causare devastazioni significative in molti ambiti. In agricoltura, danneggia le colture, distruggendo raccolti e causando perdite economiche per gli agricoltori. Ciò può portare a carestie e inflazione dei prezzi alimentari. Sui veicoli provoca danni estesi alle automobili, ai tetti delle case e alle strutture, richiedendo costose riparazioni. Inoltre, gli aerei in volo possono subire gravi danni ai motori e alla struttura durante tempeste di grandine gigante, mettendo a rischio la sicurezza dei passeggeri. Anche le persone stesse possono essere ferite se colpite da chicchi di grandine grandi e pesanti, causando lesioni potenzialmente gravi. Infine, le tempeste di grandine gigante comportano spese di emergenza significative per governi e assicuratori e possono avere impatti a lungo termine sull’economia e sulla comunità, richiedendo misure preventive e di gestione del rischio.

Prevenzione e gestione del rischio

Prevenzione e gestione del rischio legate alla grandine gigante sono di vitale importanza per mitigare i danni e proteggere la vita umana, l’agricoltura e le proprietà. La prevenzione inizia con sistemi avanzati di monitoraggio e previsione meteorologica che identificano le condizioni favorevoli alla formazione di grandine. L’emissione tempestiva di avvisi alle comunità coinvolte è essenziale.

La costruzione di rifugi o coperture protettive è fondamentale per ridurre i danni agli edifici e alle colture. Gli agricoltori possono adottare colture resistenti alla grandine o sistemi di protezione come reti o tende anti-grandine. Le polizze assicurative specifiche per la grandine offrono una copertura finanziaria contro i danni alle colture. Inoltre, i sistemi di difesa, come i cannoni anti-grandine, possono disturbare le correnti d’aria e prevenire la formazione della grandine in alcune situazioni.

L’istruzione pubblica sulla consapevolezza della grandine e l’adozione di comportamenti sicuri durante le tempeste sono fondamentali. La ricerca continua e gli investimenti nella tecnologia meteorologica e nelle infrastrutture di difesa sono essenziali per migliorare la prevenzione e la gestione del rischio legate alla grandine gigante.