Piazza Armerina avvolta dalla nebbia, scenario insolito prima dell’alba | FOTO

MeteoWeb

Scenario inconsueto oggi a Piazza Armerina. Come ci segnala il nostro lettore David Cartarrasa, intorno alle 5 del mattino fitta nebbia ha interessato la città ennese. La temperatura minima registrata nella giornata odierna è stata di +13°C. La suggestiva località sorge su un’altura dei monti Erei meridionali, a 729 metri d’altitudine, tra fitti ed estesi boschi misti. Il punto più alto è a 877 metri sul livello del mare, mentre quello più basso si colloca a quota 225 metri, determinando una notevole escursione altimetrica tra il centro urbano e le località sottostanti.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: