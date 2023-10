Pichetto: “G7 ambiente ed energia nel 2024 a Venaria Reale”

MeteoWeb

“Il G7 energia e ambiente lo faremo qui in Piemonte, a Venaria Reale, il prossimo mese di aprile, dal 26 al 28“. Lo ha annunciato il Ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto a margine del suo intervento a Colleretto Giacosa, nel Torinese, in occasione dell’inaugurazione del nuovo stabilimento di Novartis, azienda che si occupa di ricerca farmaceutica. “Viviamo un momento particolare. Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, basta guardare fuori dalla finestra – ha detto Pichetto – è necessario intervenire sulla decarbonizzazione anche se noi pesiamo lo 0,8% a livello mondiale. Questa deve essere una sfida per tutto il Paese“.

Per il Ministro, la sfida riguarda tutta Italia: “una sfida l’abbiamo vinta cento anni fa con l’automotive – ha sottolineato – allora i maniscalchi sono diventati meccanici. Oggi dobbiamo trasformare l’automotive in qualcosa di nuovo. Inutile difendere lo status quo. Dobbiamo trasformare la nostra impresa e capire che la decarbonizzazione è una opportunità per il Paese. Se noi arriviamo primi in questa sfida – ha aggiunto Pichetto – diventerà un nostro brand territoriale e nazionale. Fare le cose bene e per primi darà occupazione e profitto. Ed è una sfida che dobbiamo giocare come Paese”.