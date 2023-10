Piogge torrenziali in Libano, Beirut sott’acqua: soccorsi automobilisti bloccati, caos sulle strade | VIDEO

MeteoWeb

La Protezione civile ha soccorso diverse persone rimaste bloccate dentro auto circondate dall’acqua questa mattina a Beirut, in seguito a forti piogge che hanno provocato danni a disagi in particolare nella zona di Rahab. Gli allagamenti hanno creato il caos in diverse strade principali di Beirut e delle aree circostanti.

Le prime forti piogge della stagione lo scorso fine settimana avevano già causato gravi inondazioni sulle strade della zona di Jourieh, dove il sistema fognario è stato intasato da grandi quantità di rifiuti.

Le piogge intense, insieme ai sistemi fognari e di drenaggio bloccati dai rifiuti, causano ogni anno inondazioni che si estendono ad alcune delle zone costiere basse del Libano. Indebolito da quasi 4 anni di crisi socioeconomica, il Paese non è preparato ad affrontare le tempeste autunnali/invernali.

Maltempo Libano, strade allagate a Beirut